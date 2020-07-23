İngiltere Premier Lig 37. hafta mücadelesinde şampiyon Liverpool, sahasında Chelsea'yi konuk etti.



Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 5-3 kazanarak bu sezon evinde oynadığı son maçta görkemli bir galibiyet elde etti.



Karşılaşmanın 23. dakikasında Naby Keita'nın golüyle öne geçen Liverpool, 38. dakikada frikikten Trent Alexander-Arnold ve 43. dakikada Wijnaldum'un golleriyle üç farklı öne geçti. 45+3'e gelindiğinde ise Giroud farkı ikiye indirdi ve ilk yarı 3-1 Liverpool üstünlüğü ile bitti.



55. dakikada Firmino, Trent Alexander-Arnold'un asisti ile uzun bir aradan sonra Anfield'da gol atmayı başardı. 59. dakikada Chelsea'de Pulisic oyuna girdikten sonra maça Chelsea adına bir anda hareketlilik geldi. 61. dakikada TAmmy Abraham'a asist yapan Pulisic, 73. dakikadada attığı golle farkı bire indirdi. 84. dakikaya gelindiğinde ise Oxlade-Chamberlain'in golü ile maç 5-3 sona erdi ve şampiyon Liverpool kupasına kavuştu.



30 yıl aradan sonra ligin bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool maç sonunda kupasına kavuştu.



Bu sonuçla Liverpool 93 puana yükselirken Chelsea ise 63 puanda kaldı ve ligde 3. sırayı Manchester United'a kaptırdı.



