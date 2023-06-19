Şampiyon kulüplerin divan başkanları bir araya geldi

Süper Lig'in şampiyon kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir'in divan başkanları, Beşiktaş Kulübü Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ev sahipliğinde bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyon kulüplerin divan başkanları bir araya geldi
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19 Haziran 2023 17:54
Şampiyon kulüplerin divan başkanları buluştu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Bursaspor ve Medipol Başakşehir'in divan başkanları, Beşiktaş Kulübü Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün evinde bir araya geldi.
Gerçekleşen toplantının ardından Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Başakşehir Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Şahin ve Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder'in imzaladığı ortak açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki federasyon seçiminin Türk futbol dünyasına hayırlı olmasını diliyor ve sonuçlarının Türk futbol endüstrisini olması gereken seviyeye getireceğine inanıyoruz. Türk futbol endüstrisinin sürdürülebilir olması için yöneticisiyle, seyircisiyle, basınıyla, sponsoruyla tüm futbol kamuoyunun hakemleri değil, maçları seyretmeye odaklanması gerektiğinin kanaatindeyiz. Buna bağlı olarak futbolun en önemli paydaşlarından olan hakem ve gözlemcilerin terfilerinde liyakatin önde tutulması, hakemlerimizin de gücünü sahada düdüklerinden alması beklentimizdir."

Küfürsüz statların olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni Spor Yasası'nın da öngördüğü gibi, kulüp yöneticilerinin basiretli birer tüccar gibi davranması gerektiği kanaatindeyiz. Tüm taraftarlarımızın, maçlara aileleriyle birlikte gelen kişileri rahatsız etmeyecek şekilde, sadece kendi takımlarını destekleyen tezahüratta bulunması, farklı renkleri destekleyen yakın akraba, dostların olabileceğini düşünmesi ve buna göre küfürsüz statların olması gerektiği temennisindeyiz."



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