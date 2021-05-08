Şampiyon Inter'den gövde gösterisi!

İtalya Ligi Serie A'da 35. hafta mücadelesinde şampiyon Inter, konuk ettiği Sampdoria'yı 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Şampiyon Inter'den gövde gösterisi!
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08 Mayıs 2021 20:52
İtalya Ligi Serie A'da 35. hafta karşılaşmasında şampiyon Inter, Sampdoria'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza'da oynanan müsabaka, Inter'ın 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Gagliardini, 26. ve 36. dakikalarda Alexis Sanchez, 61. dakikada Pinamonti ile 70. dakikada penaltıdan Lautaro Martinez attı. Sampdoria'nın tek sayısını ise 35. dakikada Keita kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan şampiyon Inter, 85 puana yükseldi. Son 3 maçının 2'sini kaybeden Sampdoria ise 45 puanla 9. sırada yer aldı.

Inter, gelecek hafta Roma'yı konuk edecek. Sampdoria ise Spezia'yı ağırlayacak.

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