Şampiyon Hatayspor kupasını pazartesi günü alacak

TFF 1. Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şampiyonluk kupasını pazartesi günü alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Şampiyon Hatayspor kupasını pazartesi günü alacak
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18 Temmuz 2020 15:06
TFF 1. Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şampiyonluk kupasını pazartesi günü alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, kupa töreninin Antakya Atatürk Stadı'nda 20 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleşeceği bildirildi.

Törene, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı belirtildi.

Hatayspor, bugün (19 Temmuz) saat 17.30'da sahasında Bursaspor'u konuk edecek.



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