Türk kadın güreşinin öncüsü olan Yasemin Adar Yiğit, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ulaştı. Kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı güreşçi Samar Hamza'yı 6-0 yenen Yasemin, kürsünün en üst basamağında yer aldı.



AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI



Yasemin, daha önce Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Dünya şampiyonu tek kadın Türk güreşçi olan Yasemin, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.



Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncülük kürsüsüne çıkan Yasemin, olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.



Yasemin Adar Yiğit yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



"Bu gururu ülkeme yaşattığım için çok sevinçliyim." diyen Yasemin, "Türk kadınının gücünü her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Burada da Türk kadınının gücünü göstermeye çalıştım. Nitekim de başarılı oldum. 2017 Paris'in ardından ikinci kez dünya şampiyonu olmak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.



"KADIN GÜREŞİ ÇOK İYİ YERLERE GELECEK"



Kadın güreşinin iyi bir ivme kazandığına işaret eden Yasemin, "Bu sene takım halinde Avrupa şampiyonu olmuştuk. İlerleyen zamanlarda Türk kadın güreşi eminim ki çok iyi yerlere gelecek." değerlendirmesinde bulundu.



Türk kadınlarına da mesaj gönderen milli güreşçi, "Türk kadınının isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok. Buna canıgönülden inanıyorum. Bir kadın yeter ki istesin, başaramayacağı hiçbir şey yok. Birçok kez maalesef kadınlarımıza şans verilmiyor. Bu konuda çok sıkıntı çekiyorlar ama hiçbir şekilde yılmadan, asla pes etmeden mücadele etmeye devam etsinler." diye konuştu.



MOTİVASYON KAYNAĞINI AÇIKLADI



Birçok önemli başarıya imza atan Yasemin Adar Yiğit, motivasyon kaynağını, "Başarı beni çok mutlu ediyor. Başardığımız zaman minderde bayrağımızla beraber 'zafer koşusu' yapıyoruz. Bu koşu esnasında sanki ayaklarım havadaymış, yukarıda süzülüyormuşum hissine kapılıyorum. O tutkuyu tekrar tekrar yaşamak istediğim için başarım geliyor. Bu sayede başarılı olduğumu düşünüyorum." sözleriyle anlattı.



Olimpiyat madalyası kazanan tek Türk kadın güreşçisi olan Yasemin, yeni hedefiyle ilgili ise şunları söyledi:



"Biliyorsunuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yine bir ilki başarmıştım, tarih yazmıştım. Şimdi de 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu başarımı altın madalyayla taçlandırmak istiyorum. Orada da İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Gerçekten zorlu mücadeleler beni bekliyor, bunun farkındayım. Çünkü artık teknoloji çağındayız, herkes birbirini çok iyi tanıyor ve analiz yapabiliyor. O yüzden saniyeler, saliseler bizim için çok önemli."





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