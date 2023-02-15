Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, Tokat'taki mezarı başında anıldı

Milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 34. yılında Tokat'ın Almus ilçesinde anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, Tokat'taki mezarı başında anıldı
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15 Şubat 2023 17:39
Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 34. yılında Tokat'ın Almus ilçesinde anıldı.

Çevreli beldesinde Akbaş'ın kabri başında düzenlenen anma töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törende Hüseyin Akbaş'ın hayatı ve başarıları anlatıldı, daha sonra dua edildi.

Törene Akbaş'ın ailesinin yanı sıra Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, kurum amirleri, Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

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