Şampiyon Feyenoord oyunundan taviz vermedi

Hollanda Eredivisie'nin 33. haftasında şampiyon Feyenoord deplasmanda Emmen'i 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Şampiyon Feyenoord oyunundan taviz vermedi
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21 Mayıs 2023 17:37
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 17:38
Hollanda Eredivisie'nin 33. haftasında Dick Lukkien'in ekibi Emmen ile Arne Slot'un yönetimindeki şampiyon Feyenoord karşı karşıya geldi.

De Oude Meerdijk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Feyenoord 3-1 kazanırken goller; 30. dakikada Oussama Idrissi, 80 ve 86. dakikalarda Danilo kaydetti. Ev sahibi Emmen'in golünü ise 15. dakikada Richario Zivkovic attı.

Feyenoord'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Eredivisie'de haftanın tüm maçları 15:30'da oynandı ve şu sonuçlar ortaya çıktı;

Ajax 3-1 Utrecht
Excelsior 3-0 Fortuna Sittard
Go Ahead 3-0 Volendam
NEC Nijmegen 0-3 AZ Alkmaar
PSV Eindhoven 3-3 Heerenveen
Sparta Rotterdam 4-1 Cambuur
Vitesse 6-0 Groningen
Waalwijk 0-5 Twente

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