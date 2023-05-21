Şampiyon Feyenoord oyunundan taviz vermedi

Hollanda Eredivisie'nin 33. haftasında Dick Lukkien'in ekibi Emmen ile Arne Slot'un yönetimindeki şampiyon Feyenoord karşı karşıya geldi.



De Oude Meerdijk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Feyenoord 3-1 kazanırken goller; 30. dakikada Oussama Idrissi, 80 ve 86. dakikalarda Danilo kaydetti. Ev sahibi Emmen'in golünü ise 15. dakikada Richario Zivkovic attı.



Feyenoord'da forma giyen milli oyuncu Orkun Kökçü ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.



Eredivisie'de haftanın tüm maçları 15:30'da oynandı ve şu sonuçlar ortaya çıktı;



Ajax 3-1 Utrecht

Excelsior 3-0 Fortuna Sittard

Go Ahead 3-0 Volendam

NEC Nijmegen 0-3 AZ Alkmaar

PSV Eindhoven 3-3 Heerenveen

Sparta Rotterdam 4-1 Cambuur

Vitesse 6-0 Groningen

Waalwijk 0-5 Twente



