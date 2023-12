Şampiyon Eczacıbaşı, ülke voleybolundan çok umutlu

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş ve oyuncuları Simge Aköz ile Hande Baladın, Türk voleybolunda yeni başarıların geleceğini söyledi.



Son olarak FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupayı 3. kez müzesine götüren olan Eczacıbaşı Dynavit'in oyuncuları Simge Aköz ve Hande Baladın'la başantrenör Ferhat Akbaş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki final ile ilgili konuşan Ferhat Akbaş, "Türk finali yaşattığımız için mutluyuz. Karşılaşmada kazanan taraf da biz olduk. Bu voleybol ailesinin başarısı. Tüm oyuncularımıza, voleybol ailesine ve federasyonumuza teşekkür ediyoruz." dedi.



Vodafone Sultanlar Ligi'yle ilgili görüşlerini aktaran Akbaş, "Türkiye liginde gerçekten güzel bir sezon geçiyor. Bütün takımlar eşit. Ligde herkes birbirini yendi. Umarım ikinci yarıda bu ritmi devam ettirebiliriz." diye konuştu.



Türk voleybolunun geleceğiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Akbaş, "Milli takımlarda şu an birinci sıradayız. Olimpiyatların en büyük altın madalya adayı bence Türkiye. Umarım bunu başarabiliriz. Tarihte bir ilk olabilir. Bunu yapacak güçte bir takımız. Bunu başarabilecek, çok güçlü oyuncularımız var. Çok değerli bir federasyonumuz var. Umarım olimpiyatlarda çok başarılı oluruz." şeklinde görüş belirtti.



Simge Aköz: "Türk voleybolu ülkenin her yerine dağılmış durumda"



Eczacıbaşı Dynavit Kaptanı Simge Aköz, yıllar sonra bu kupayı yeniden müzeye getirdikleri için mutlu olduklarını vurgulayarak, "İki Türk takımının finalde yarışması, Türk kadınının ve Türk voleybolunun ne kadar ileri gittiğinin göstergesi bence. Finalde çok güzel bir takım oyunu vardı. 1-0 geriye düştük, 2-1 öne geçtik. Sonrasında maçı 3-2 kazanarak organizasyonu kupayla taçlandırdık." dedi.



Sultanlar Ligi'nin rekabetçi ortamı hakkında konuşan Simge Aköz, "Türkiye ligindeki çekişmeli ortam yaklaşık 5-6 senedir yavaş yavaş kendini gösteriyordu. Sadece voleybola yatırım yapan takımlar değil, il dışındaki takımlar da artık sivrilebiliyor. Türk voleybolu, ülkenin her yerine dağılmış durumda. O yüzden ne olacağı hiç belli olmaz. Biz, her kulvarda olduğu gibi Sultanlar Ligi'nde de şampiyon olmak istiyoruz. Umarım şampiyonluk bize nasip olur." diye konuştu.



Simge Aköz, Türk voleybolun geleceğiyle ilgili ise "Mayıs ayından beri milli takımla sürekli altın madalya kazandım. Umarım benim için ve takımım için bu durum devam eder. Aynı zamanda milli takımla elde ettiğimiz başarılar bize altın bir yaz armağan etti. Bundan sonra da Türk voleybolunun geleceği açık. İnanılmaz bir ilginin de olduğunun farkındayız. Bu yüzden bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Hande Baladın: "Türk voleybolu en üst seviyelerde yer alıyor"



Takımın oyuncularından Hande Baladın ise FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalindeki 3-2'lik VakıfBank galibiyetiyle ilgili şunları söyledi:



"Uluslararası bir platformda iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Türk voleybolunun seviyesinin nereye geldiğini görebiliyoruz. Final maçında Vakıfbank da gerçekten çok iyi mücadele etti. Biz de bu sefer çok kararlı olduğumuzu ve bu maçı çok istediğimizi gösterdik. Bu kupayı hak ettik. Bu turnuvanın ve madalyanın yeri benim için çok farklı. Çok uzun yıllardır Eczacıbaşı'nda oynuyorum. Eczacıbaşı'nın altyapısından çıkmış bir oyuncu olarak, bu kupa kazandığım en önemli kupalardan biri. Bu yüzden çok mutluyum ve gururluyum. Ülkemize ve Eczacıbaşı ailesine armağan olsun."



Türk voleybolunun potansiyeliyle ilgili görüşlerini aktaran Hande Baladın, "Yolumuzun uzun ve önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Türk voleybolu en üst seviyelerde yer alıyor. Artık önemli olan bunu istikrarlı bir şekilde devam ettirmek. Milli takımımız ve Türk voleybol kulüpleri de bunu devam ettirebilir. Bu güce sahipler. Bu yüzden bir limitimiz yok. Gidebildiğimiz en iyi yere kadar gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Sezon sonu hedefleriyle ilgili konuşan milli smaçör, "Eczacıbaşı'nın hedefi her zaman kupa kazanmak olmuştur. Her sene olduğu gibi bu senede de yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi var. Oynadığımız her kupada finale çıkmak ve müzemize yeni kupalar getirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.