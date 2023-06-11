"Şampiyon çeşme" bu yıl Galatasaray'ın renklerine büründü

Sinop'un Gerze ilçesinde belediye tarafından 40 yıldır, şampiyon olan futbol takımının renkleriyle boyanan "şampiyon çeşme", bu yıl Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmasının ardından sarı-kırımızı renklere boyandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Şampiyon çeşme' bu yıl Galatasaray'ın renklerine büründü
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11 Haziran 2023 15:11
Sinop'un Gerze ilçesinde, 40 yıllık gelenek haline getirilen ''Şampiyon Çeşme'', Belediye tarafından sarı kırmızıya boyandı. 

General Osman Pamukoğlu Caddesi'nde yer alan çeşmeyi her sezon şampiyon olan futbol takımının renklerine boyama geleneği, bu yıl da devam etti.

Geride kalan sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'ın taraftarları, uygulama kapsamında "şampiyon çeşme"yi sarı-kırımızı renklere boyadı.

Çeşme önünde toplanan taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaparak, şampiyonluk kutlaması yaptı.

Taraftarlar, müzik eşliğinde bir süre kutlama yaptıktan sonra çeşme önünde Galatasaray bayrağı açtı.

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