Şampiyon Çağdaş Bodrum kupasına kavuşuyor

Türkiye Basketbol 2. Ligini şampiyon olarak Çağdaş Bodrumspor sezonun son karşılaşmasında şampiyonluk kupasını alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Şampiyon Çağdaş Bodrum kupasına kavuşuyor
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20 Mayıs 2023 15:36
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk yılında şampiyon olup Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen Çağdaş Bodrum Spor Finalspor'la oynayacağı son hafta maçında kupasını alacak. Bodrum Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.45'te başlayacak. Bodrum'un Süper Lig'deki ilk temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum, maç sonu kupasına kavuşup sezonu tamamlayacak. Ligde 29 maçta 26 galibiyet alırken, evinde hiç mağlup olmayan Bodrum ekibi son 13 karşılaşmasını kazanmayı başardı.
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