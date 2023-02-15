Şampiyon boksörlerin imzalı formaları depremzedelere!

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu kadın milli boksörlerin imzasının bulunduğu ay-yıldızlı forma, geliri "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlara bağışlanması için açık artırmaya çıkartıldı.



Dünya şampiyonu milli boksör Şennur Demir, geçen yıl İstanbul'da dünya şampiyonu olan Kadın Boks Milli Takımı'nda altın madalya kazanan sporcularının imzaladığı formayı açık artırmaya çıkardı.



Şennur Demir'in yanı sıra olimpiyat, dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, olimpiyat ikincisi, Avrupa şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonluğu elde eden Hatice Akbaş ve Ayşe Çağırır'ın imzasının bulunduğu milli forma 5 bin liradan açık artırmaya çıkartıldı.



Şennur Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anki en yüksek teklifin 25 bin lira olduğunu, ancak daha yüksek bir rakama satılmasını beklediğini dile getirdi.



Deprem bölgesi Kahramanmaraş'a milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yle giden ve oradaki insanlara yardım eden Şennur, "Duygularımız karmakarışık. Özellikle çocukları görünce ne yapacağımızı şaşırdık. Bölgeye gidecek kişilerin enkazda çalışan görevlileri de unutmamasını istiyorum. Bir sıcak kahve bile onları mutlu edebiliyor. Biz oraya Busenaz'la gittik ve elimizden geldiğince destek olduk. Şimdi de dünya şampiyonlarının olduğu formayı açık artırmada satarak oradaki insanlara yardım etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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