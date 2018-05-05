nda kazanan, 3-1'lik skorla Bayern Münih oldu.'nın 33. hafta mücadelesi, RheinEnergie Stadı'nda oynandı.Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 59. dakikada James, 61. dakikada Lewandowski ve 78. dakikada Tolisso'dan geldi. Köln'ün tek sayısını ise 30. dakikada kendi kalesine Süle kaydetti.Bu skorun ardından şampiyon Bayern Münih üst üste 5. galibiyetini aldı ve puanını 84 yaptı. Lige veda eden Köln ise 22 puanda kaldı.Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münih evinde Stuttgart ile karşılaşacakken, Köln ise deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak.