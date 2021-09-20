Şampiyon Ampute Futbol Milli Takımı'na coşkulu karşılama

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şampiyon Ampute Futbol Milli Takımı'na coşkulu karşılama
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20 Eylül 2021 15:53
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez kupayı alan Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü.

Polonya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesine, burada coşkulu karşılama yapıldı.

Çok sayıda basın mensubu, yetkililer ve sporcu ailelerinin yanı sıra yüzlerce kişi havalimanında karşılama için hazır bulundu.

Çiçekler ve alkışlarla karşılanan kafileye bando takımı da eşlik etti. Sporcuların çıkış anında konfetiler patlatılırken, oyuncuların mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Marş, slogan ve bayraklarla sevgi gösterileri yapılan futbolcular, daha sonra kendileri için hazır bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı.


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