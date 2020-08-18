Sampdoria, Trabzonspor'un savunmacısını istiyor

Eddie Newton'un gidişine onay verdiği Hosseini'ye Sampdoria talip oldu.

Haber; Sabah
Sampdoria, Trabzonspor'un savunmacısını istiyor
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18 Ağustos 2020 11:12
Trabzonspor'da Majid Hosseini iyi bir teklif alırsa gönderilecek. Teknik direktör Eddie Newton da İranlı stoperin gidişine onay vermişti.

Sampdoria'nın hocası Claudio Ranieri, 24 yaşındaki savunmacının transferinde bir hayli ısrarlı. Pazarlıklar sürüyor.

İtalyan ekibi, Fırtına'nın istediği 5 milyon euro'da indirim yapılmasını istiyor.

 

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