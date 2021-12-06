Sampdoria'nın başkanı Ferrero gözaltına alındı

Serie A takımlarından Sampdoria'nın başkanı Massimo Ferrero gözaltına alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Sampdoria'nın başkanı Ferrero gözaltına alındı
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06 Aralık 2021 17:46
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Sampdoria'nın kulüp başkanı Massimo Ferrero, kendi şirketlerindeki mali suçlar ve bunların iflasıyla alakalı gözaltına alınarak, cezaevine kondu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Kalabriya Bölgesi'ndeki Paola Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kalabriya merkezli şirketlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Ferrero, İtalyan mali polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ünlü iş insanının bu sabah gözaltına alındığı Milano'da San Vittore cezaevine götürüldüğü ayrıca Ferrero'nun Roma'daki ikametinde de mali polis ekiplerince aramalar yapıldığı bildirildi.

Massimo Ferrero dışında aralarında kızı ve ailesinden başka kişilerin de olduğu 5 kişinin ev hapsine alındığı belirtildi.

Ferrero'nun avukatı Giuseppina Tenga, basına yaptığı açıklamada, soruşturmanın Ferrero'nun Kalabriya merkezli şirketlerinin iflasıyla ilgili olduğunu belirterek, Sampdoria kulübüyle ilgisi olmadığının altını çizdi.

Cenova kentinin takımlarından Sampdoria'nın başkanı Ferrero, dün akşam takımının, ligin 16. haftasında Lazio'ya sahasında 3-1 yenildiği maçı da tribünden takip etmişti.


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