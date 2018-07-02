Sampaoli Arjantin'e veda ediyor

Dünya Kupası'na veda eden Arjantin'de teknik direktörü Jorge Sampaoli, görevinden ayrılmaya hazırlanıyor.

02 Temmuz 2018 02:45
Sampaoli Arjantin'e veda ediyor
Dünya Kupası'na son 16 turunda vedan eden Arjantin'de beklenen veda yaklaşıyor.
Oynanan kötü futbol ve beklentilerin karşılanamaması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen Arjantin Teknik Direktörü Jorge Sampaoli vedaya hazırlanıyor.

Jorge Sampaoli'nin Arjantin Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşmesi ve görevinden ayrılma kararını iletmesi bekleniyor. Arjantin basınında da yer alan haberde, Jorge Sampaoli'nin ayrılığının bir hafta içerisinde açıklanacağı belirtildi.

Sampaoli, Arjantin'de Edgardo Bauza yerine göreve gelmiş ancak görev süresi boyunca hem oynattığı futbol hem de futbolcularla yaşadıkları nedeniyle eleştirilmişti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler

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