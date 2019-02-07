Sampaoli, Adriano inadından vazgeçti!

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano ile uzun süredir ilgilenen, transfer için son kararını verdi.Brezilya basınının haberine göre uzun zamandır sol bek transferi isteyen ve listesinin ilk sırasına Beşiktaş'tan Adriano'yu alan teknik direktör Jorge Sampaoli, Adriano transferinin uzaması sebebiyle daha fazla zaman kaybetmek istemediğini söyledi ve transferden vazgeçti.Adriano'nun yerine Sampaoli'nin Parana takımında forma giyen 22 yaşındaki Abner'i istediği belirtildi. Real Madrid alt yapısından Parana'ya transfer olan Abner, Brezilya'nın alt yaş takımlarında da forma giymişti.Adriano, Mayıs ayında bitecek sözleşmesi hakkında "Ara transfer döneminde teklifler geldi. Hala gelmeye devam ediyor. Şu an Beşiktaş'ın oyuncusuyum. İlk günden bu yana ciddi olarak çalışıyorum. Ama futbolda biliyorsunuz ne olacağı belli olmaz. Sözleşmemi karşılıklı konuşup anlaşınca uzatmak isterim" sözlerini kullanmıştı.