Samir Nasri'ye UEFA'dan ağır fatura!

Bir dönem Machester City, Marsilya ve Antalyaspor formaları giyen Fransız futbolcu Samir Nasri'ya doping kullandığı gerekçesi ile UEFA ceza verdi.31 yaşındaki futbolcuya daha önce 6 aylık futboldan men cezası veren UEFA, kararını 18 aya çıkardı.Cezanın başlama tarihi olarak 1 Temmuz 2017 gösterilirken, 1 Ocak 2019'a dek futbol müsabakalarından men edildiği duyuruldu.Öte yandan Nasri'nin cezasına Antalyaspor'da oynadığı 6 aylık dönemi de ceza olarak eklendiği belirtildi.