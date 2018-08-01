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Samir Nasri'ye UEFA'dan ağır fatura!

Bir dönem Antalyaspor'da forma giyen Fransız futbolcu Samir Nasri'ye UEFA'dan ağır ceza geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Samir Nasri'ye UEFA'dan ağır fatura!
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01 Ağustos 2018 21:39
Bir dönem Machester City, Marsilya ve Antalyaspor formaları giyen Fransız futbolcu Samir Nasri'ya doping kullandığı gerekçesi ile UEFA ceza verdi.

31 yaşındaki futbolcuya daha önce 6 aylık futboldan men cezası veren UEFA, kararını 18 aya çıkardı.

Cezanın başlama tarihi olarak 1 Temmuz 2017 gösterilirken, 1 Ocak 2019'a dek futbol müsabakalarından men edildiği duyuruldu.

Öte yandan Nasri'nin cezasına Antalyaspor'da oynadığı 6 aylık dönemi de ceza olarak eklendiği belirtildi.

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