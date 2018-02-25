Samir Nasri'ye 1 yıl men cezası!

eski yıldızıUEFA'da ceza alacağı iddia edildi.İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Samir Nasri, 2016-2017 sezonunda Sevilla'da oynadığı dönemden doping cezası alacak.Haberde; Fransız yıldızın cezasının UEFA tarafından 26 Şubat Pazartesi günü resmi bir şekilde açıklanacağı belirtildi.La Liga ekibi Las Palmas'ın da bu gelişmenin ardından gündemlerinde olan Samir Nasri transferinden vazgeçtiği kaydedildi.Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, EFA'nın doping incelemesine itiraz eden Samir Nasri'nin talebini reddeti.UEFA, Samir Nasri'nin Los Angeles'taki bir klinikte aldığı ilaçlarla ilgili soruşturma başlatmış ve doping yapmakla suçlamıştı.