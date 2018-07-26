Samir Nasri'nin yeni adresi; Mısır

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden'dan olaylı bir şekilde ayrılan, futbol sahalarına geri dönüyor.Aldığı ceza nedeniyle bir süredir futboldan uzak kalan Fransız yıldızın yeni durağı Mısır olacak.31 yaşındaki Samir Nasri, Mısır ekiplerindenile görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı Rodriguinho'yu da kadrosuna katan Pyramids FC'nin görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Nasri transferini kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.Manchester City'den sonra Antalyaspor'a gelen Samir Nasri, Spor Toto Süper Lig'de sadece 8 maça çıktı.