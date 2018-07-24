Samir Nasri'nin yeni adresi; Mısır

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Samir Nasri, futbol sahalarına geri dönüyor.
Aldığı ceza nedeniyle bir süredir futboldan uzak kalan Fransız yıldızın yeni durağı Mısır olacak.
31 yaşındaki Samir Nasri, Mısır ekiplerinden Pyramids FC ile görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı Rodriguinho'yu da kadrosuna katan Pyramids FC'nin görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Nasri transferini kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Manchester City'den sonra Antalyaspor'a gelen Samir Nasri, Spor Toto Süper Lig'de sadece 8 maça çıktı.
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Aldığı ceza nedeniyle bir süredir futboldan uzak kalan Fransız yıldızın yeni durağı Mısır olacak.
31 yaşındaki Samir Nasri, Mısır ekiplerinden Pyramids FC ile görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı Rodriguinho'yu da kadrosuna katan Pyramids FC'nin görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Nasri transferini kısa bir süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Manchester City'den sonra Antalyaspor'a gelen Samir Nasri, Spor Toto Süper Lig'de sadece 8 maça çıktı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın