Samir Nasri: 'Guardiola bize cinsel ilişki kuralları koyuyordu'

Arsenal, Manchester City ve Türkiye'de Antalyaspor'da forma giyen eski futbolcu Samir Nasri, Manchester City'de çalıştığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Pep Guardiola hakkında konuştu.



Fransız basınından L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Nasri, "Guardiola küstah bir insandı ama bunu kötü anlamda söylemiyorum. Dünyadaki en iyi teknik direktör olduğunu biliyordu ve bunu size hissettiriyordu. Manchester City'e geldiğinde elinde tam yetki vardı ve kurallarını takıma kabul ettirmesi zor olmadı. Her şeyin dışında o dürüst bir insan." ifadelerini kullandı.



"SEKS KURALLARI KOYUYORDU"



Guardiola'nın oyunculara cinsel ilişkiler konusunda dahi kurallar koyduğunu söyleyen Nasri, "Bir izin günümüzde Guardiola bize gelip, 'Bu gece cinsel ilişkide bulunmayı düşünen varsa bunu gece yarısından önce yapsa iyi olur. Çünkü geceleri iyi uyumanız gerekiyor. Messi'yi yıllarca bu konuda tembihledim ve o zamandan beri hiç kas sakatlığı yaşamadı' dedi. Eşinizle cinsel ilişkiye girmeden iyi futbol oynamanız imkansız. Ben bunu asla yasaklamazdım." sözlerini sarf etti.



Manchester City kariyerinde 176 maça çıkan Samir Nasri, bu maçlarda 27 gol 40 asistlik katkı sağlamıştı.





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