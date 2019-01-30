Samir Nasri: 'Doping yapmadım, vitamin içtim'

Bir dönemveformasını giyenfutbolcusu, 2017-2019 yılları arasında sahalardan uzak kalmasına neden olan doping cezası hakkında konuştu.Konu hakkında sessizliğini bozan Samir Nasri, isteyerek doping yapmadığını söyledi ve o dönem başından geçen olayı anlattı."Ailemle birlikte tatildeydim. Hastalandım. Odadan çıkamıyordum, sürekli kusuyordum ve başım ağrıyordu. Arkadaşımı aradım ve bana doktor bulmasını söyledim. 'Bana bir klinik var, seni iyileştirecek' dedi."Klinikteki kadın bana bir vitamin verdi. Bunun bir doping ürünü olduğunu bilmiyordum. Hatta fotoğraf çektirmek istedi, ben de kabul ettim""Kuralları bilmiyordum. Tüm genç oyunculara bir ders verilmeli. Doing kurallarını düzgün bir şekilde öğrenmeliler. Gerçekten dikkat etmeliler çünkü her şey göründüğünden farklı olabilir. Böyle bir şey yaşayacağımı düşünmemiştim"