Kasımpaşa'dan ayrılan Sami Uğurlu'nun yeni adresi belli oluyor.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fatih Tekke ile yollarını ayıran Alanyaspor, Sami Uğurlu ile el sıkıştı.Akdeniz ekibi, Kasımpaşa ile yollarını ayıran deneyimli teknik adam ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.Alanyaspor'un Sami Uğurlu'yu son detayların ardından resmi olarak açıklaması bekleniyor.Sami Uğurlu, Süper Lig'de Kasımpaşa'nın başında son olarak Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.