Sami Uğurlu'nun yeni adresi belli oluyor!

Alanyaspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Teknik Direktör Sami Uğurlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

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Sami Uğurlu'nun yeni adresi belli oluyor!
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06 Kasım 2024 17:30
Son güncelleme 06 Kasım 2024 17:52
Kasımpaşa'dan ayrılan Sami Uğurlu'nun yeni adresi belli oluyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fatih Tekke ile yollarını ayıran Alanyaspor, Sami Uğurlu ile el sıkıştı.

Akdeniz ekibi, Kasımpaşa ile yollarını ayıran deneyimli teknik adam ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Alanyaspor'un Sami Uğurlu'yu son detayların ardından resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Sami Uğurlu, Süper Lig'de Kasımpaşa'nın başında son olarak Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. 

 
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