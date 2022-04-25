Sami Uğurlu: 'Muleka'yı bu yüzden getirdik'

Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, maçın ardından konuştu.



Beşiktaş'ı yendikleri maç öncesi çok çalıştıklarını ve siyah beyazlı takımı iyi analiz ettiklerini belirterek, "Çok güzel bir atmosferde oynadık. Beşiktaş taraftarı olabildiğince takımına destek oldu. Çok zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Ancak biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. O gücümüz olduğunu biliyoruz. Yine o maçlardan bir tanesi. Oldukça keyifli geçti bizim adımıza. Beşiktaş'ın oynadığı sistemle alakalı çok fazla çalıştık. Defalarca tekrar yaptık. Hücumda ve savunmada ne açıkları olduğunu, artı yönlerini ve zaafiyetini çok iyi tespit ettiğimizi düşünüyorum" sözlerini kullandı.



"HERKESE KEYİF VERİYORUZ"



Kasımpaşa olarak hedeflerinin büyük olduğunu belirten Sami Uğurlu, "Bizim bir oyun felsefemiz var. Bunu çok net şekilde sahaya yansıtabiliyoruz. Çünkü oyuncu profillerinin buna çok uygun olduğunu biliyoruz. Üzerine koyarak devam ediyoruz. Yeterli mi, elbette değil. Bizim de daha birçok geliştirmemiz gereken yönler var. Bu takımın çok daha iyi işler yapabileceğini biliyoruz. Oynadığımız herkese keyif veriyoruz. Herkes Kasımpaşa'nın maçı olduğunda televizyonun karşısına geçip izlemek istiyor. Bunu hayal ediyorduk ve gerçekleştirdik. Rakiplerin saygı duyduğu bir takım haline geldiğimizi görüyoruz." diye konuştu.



"SADECE MULEKA DEĞİL"



Son haftaların formda ismi Muleka'yla ilgili ise Uğurlu, "Jackson Muleka, lige damga vurdu. Çok iyi işler yapıyor. Bizim de önemli bir parçamız. Tıpkı, Mortadha, tıpkı Haris gibi tıpkı Umut gibi, o da çok önemli bir parçamız. Çok kaliteli ve ciddi katkısı oldu. Çok fazla pozisyona giriyor ama biz takım olarak çok fazla pozisyona giriyoruz. Muleka'nın profilimize uygun olduğunu biliyorduk. Defalarca izledik, bunu hayal edip almıştık. Savunma yapan bir takım için kullanacaksanız, o zaman farklı bir boyutta bir oyuncu oluyor. Hiçbir oyuncuyu birbirinden ayırt etmiyorum. Kimse 11 puanlı bir takımın buralara geleceğine inanmazdı. Biz bunu takım olarak başardık." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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