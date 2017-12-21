İtalya Serie A takımlarından Juventus'un orta sahası Sami Khedira'dan FIFA 18'e teşekkür geldi. FIFA 18'de saç stilini değiştiren EA Sports'a teşekkür eden Khedira, Instagram hesabından ''Şimdi daha gerçekçi görünüyorum, değil mi? Size söz veriyorum, saçımı hiçbir zaman sarıya boyamayacağım'' dedi.
FIFA 18'de Khedira, uzun saçlı olarak gözüküyordu. Alman futbolcu, saçını yaklaşık 2 sene önce kestirmişti.
GOMES VE MENDY'DEN İTİRAZ
Öte yandan Manchester United'ın genç futbolcusu Angel Gomes, FIFA 18'de kendi tarzını beğenmeyip EA Sports'a ''Ben niye Wilfried Bony'e benziyorum?'' diye sordu. Manchester City'nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy ise ''Ben niye Emile Heskey'e benziyorum?'' diye tweet attı.
FIFA 18'de Khedira, uzun saçlı olarak gözüküyordu. Alman futbolcu, saçını yaklaşık 2 sene önce kestirmişti.
GOMES VE MENDY'DEN İTİRAZ
Öte yandan Manchester United'ın genç futbolcusu Angel Gomes, FIFA 18'de kendi tarzını beğenmeyip EA Sports'a ''Ben niye Wilfried Bony'e benziyorum?'' diye sordu. Manchester City'nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy ise ''Ben niye Emile Heskey'e benziyorum?'' diye tweet attı.
Why do I look like Emile Heskey 🤔 https://t.co/C5tanleasn
— Benjamin Mendy (@benmendy23) 20 Eylül 2017
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@EASPORTSFIFA Why do I look like Wilfried bony? Hahahahahaha🤷🏽♂️🤦🏽♂️ #fifa18 pic.twitter.com/hm2rZit3jv
— Santi Gomes (@agomes_47) 22 Eylül 2017