Sami Khedira'dan FIFA 18'e teşekkür

Why do I look like Emile Heskey 🤔 https://t.co/C5tanleasn



— Benjamin Mendy (@benmendy23) 20 Eylül 2017

İtalya Serie A takımlarından'un orta sahası'dan'e teşekkür geldi. FIFA 18'de saç stilini değiştiren EA Sports'a teşekkür eden Khedira, Instagram hesabından ''Şimdi daha gerçekçi görünüyorum, değil mi? Size söz veriyorum, saçımı hiçbir zaman sarıya boyamayacağım'' dedi.FIFA 18'de Khedira, uzun saçlı olarak gözüküyordu. Alman futbolcu, saçını yaklaşık 2 sene önce kestirmişti.Öte yandan Manchester United'ın genç futbolcusu Angel Gomes, FIFA 18'de kendi tarzını beğenmeyip EA Sports'a ''Ben niye Wilfried Bony'e benziyorum?'' diye sordu. Manchester City'nin Fransız futbolcusu Benjamin Mendy ise ''Ben niye Emile Heskey'e benziyorum?'' diye tweet attı.