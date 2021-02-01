Sami Khedira, Almanya'ya geri döndü

Hertha Berlin, Juventus'tan Sami Khedira'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com
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Sami Khedira, Almanya'ya geri döndü
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01 Şubat 2021 22:26
Hertha Berlin, Juventus'un Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira'yı kadrosuna kattı.

33 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

2010'da Stuttgart'tan ayrılarak Real Madrid'e giden Khedira, böylece 11 yılın ardından tekrar Almanya'ya dönmüş oldu.

Tecrübeli oyuncu, Real Madrid'de 5 yıl, Juventus'ta ise 5,5 yıl forma giydi.



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