Samet Yalçın, Bodrumspor'da kaldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'da orta saha oyuncusu Samet Yalçın takımda kaldı.



Tecrübeli futbolcu ile 2025-2026 yılına kadar anlaşma sağlandı. Geçen sezon yeşil-beyazlıların en istikrarlı oyuncularından biri olan 29 yaşındaki Samet, toplamda 39 maça çıktı.



Samet bu müsabakalarda 3411 dakika forma giyerken 9 gol atarken, 8 de asist yaptı.



