Samet Yalçın, Bodrumspor'da kaldı

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lige yükselmeyi son anda kaçıran Bodrumspor transferi açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Samet Yalçın, Bodrumspor'da kaldı
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16 Temmuz 2023 16:03
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'da orta saha oyuncusu Samet Yalçın takımda kaldı.

Tecrübeli futbolcu ile 2025-2026 yılına kadar anlaşma sağlandı. Geçen sezon yeşil-beyazlıların en istikrarlı oyuncularından biri olan 29 yaşındaki Samet, toplamda 39 maça çıktı.

Samet bu müsabakalarda 3411 dakika forma giyerken 9 gol atarken, 8 de asist yaptı.

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