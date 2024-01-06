Samet Koç: ''Başarımız tesadüf değil''

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü konuk edecekleri EMS Yapı Sivasspor'u yenerek ligde yeniden çıkışa geçmek istediklerini söyledi.



Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezona iyi başladıklarını ancak ilk haftalarda hoca değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını anımsattı.



Bu durumun oyuncuları pozitif yönde etkilediğini dile getiren Koç, Süper Lig'in ilk bölümünü 29 puanla 4. sırada tamamladıklarını belirtti.



Koç, beklentinin çok üzerinde bir başarı yakaladıklarına dikkati çekerek, "Bu, tesadüf değil. Hem Ali başkanım hem yönetim hem camia çok çalışıyor, çok emek veriyor. Futbolcularımız da Recep hocamızın gelmesiyle performanslarını üst düzeye taşıdı. Bu mutluluğu bize yaşattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız Sivas maçında bizi yalnız bırakmasın. O tribünleri dolu görmek istiyoruz." diye konuştu.



"Kazanmak için sahaya çıkacağız"



Yarın yıllara dayalı büyük dostlukları olan iki komşu şehrin takımlarının karşılaşacağını aktaran Koç, Sivasspor'un çok güçlü ve büyük bir camia olduğunu vurguladı.



Koç, rakiplerinde Bülent Uygun'un teknik direktörlük görevine getirildiğine değinerek, "Kayserispor olarak kazanmak için sahaya çıkacağız. Taraftarımızın bizden beklentisini yerine getirmek için sahaya çıkacağız. İnşallah taraftarımızın önünde 3 puanı alır, ligdeki yerimizi sağlamlaştırırız. Açıkçası camiamızın buna ihtiyacı var." dedi.



Süper Lig'de son iki maçta Fenerbahçe ve Tümosan Konyaspor'a karşı şansız mağlubiyetler aldıklarına işaret eden Koç, Sivasspor mücadelesini yeniden çıkış maçı olarak gördüklerinin altını çizdi.



"Yoğun fikstürümüz var"



Samet Koç, 6 puan kaybettikleri Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarına değinerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Fenerbahçe'ye karşı 3-3'ü yakaladık, geriden geldik ama şanssız bir penaltıyla mağlup olduk. Konya maçında da ilk yarı ayağımıza gelen atakları değerlendiremedik. İkinci yarı Konyaspor ev sahibi olmanın avantajını kullandı ve bizi mağlup etti. Futbolda bunlar var, galibiyetimiz de mağlubiyetimiz de doğal karşılanmalı. İnşallah bu çıkış maçımız olur. Yoğun fikstürümüz var. Aşağı yukarı üç günde bir maç yapacağız. Hem Karagümrük hem Galatasaray hem de Gençlerbirliği ile kupa maçı var. Takımımız dinlendi, iyi bir kamp dönemi geçirdi. İnşallah bu yorucu ve zorlu fikstürün altından kalkarız."



Sarı-kırmızılı camia Avrupa'ya odaklandı



Camianın kendilerinden ligi iyi bir yerde tamamlayıp Avrupa'da oynama beklentisi olduğunu aktaran Koç, bu hedefi en çok isteyenin de başkanları Ali Çamlı olduğunu söyledi.



Koç, camianın ve başkanlarının bu isteğini karşılıksız bırakmak istemediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Futbolcularımız da bunu gerçekten canı gönülden istiyor. Kayseri büyük bir şehir, büyük bir camia. Avrupa'da oynamak, top koşturmak Kayseri için güzel olur, büyük bir başarı olur ama lig de kolay değil. İçinde bulunduğumuz şartlar neyi getirir bilemiyorum ama biz futbol kulübü olarak elimizden geldiğince bunu başarmaya çalışacağız. Ligde ilk 7 sıra, Kayserispor için iyi bir sonuç. Avrupa'ya gidebilirsek memnuniyetle altından kalkabilecek hazırlığı yaparız. Zor bir yıl. Ekonomik olarak da zor bir yıl. Ligde çok güçlü takımlar var. İnşallah ikinci yarı istediğimiz gibi devam eder ve ligin sonunda hak ettiğimiz yeri buluruz."



