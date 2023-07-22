Samet Gümüş, Paris Olimpiyatları'nda altın madalya istiyor

3. Avrupa Oyunları'ndaki gümüş madalyasıyla 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan milli boksör Samet Gümüş, başarısını olimpiyat madalyasıyla "taçlandırmak" istiyor.



Polonya'da 21 Haziran-2 Temmuz'da düzenlenen organizasyonda finale kalan 22 yaşındaki Gümüş, olimpiyat kotası aldı. Gümüş, finalde karşılaştığı olimpiyat ikincisi Fransız boksör Billal Bennama'ya yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.



YOĞUN TEMPOYLA ÇALIŞIYOR



Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu, Avrupa Oyunlar ikinciliği, Akdeniz Oyunları üçüncülüğü ile 7 Türkiye şampiyonluğu bulunan Gümüş, gözünü olimpiyat madalyasına dikti.



Gümüş, hedefine ulaşmak için Darıca Belediyesi Spor Kulübü tesislerinde milli takım antrenörü Selim Vinçoğlu eşliğinde yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor.



"ÇOK ZOR BİR DÖNEMDİ"



Milli boksör Samet Gümüş, AA muhabirine, Avrupa Oyunları'nda zorlu rakipleri yenerek olimpiyat vizesi kazandığını söyledi.



Kamp sürecine değinen Gümüş, "Yaklaşık 3 aylık bir çalışmamız oldu. Öncesinde güç kampımız vardı. Daha sonra hız ve teknik çalışmalara başladık. Çok zor bir dönem oldu benim için, ruhen ve bedenen çok zorlu bir kamptı. Avrupa Oyunları'na ilk defa katıldım. Çok zorlu rakiplerim vardı. Zor kuralardan çıktım. Her rakibim benden kat kat tecrübeli ve yaş olarak büyüktü. Tecrübeli sporcuları yenerek Allah'ın izniyle olimpiyat kotamızı aldık. Önümüzde şimdi daha büyük bir serüven var." diye konuştu.



"ALTIN MADALYAYA İNANIYORUM"



Gümüş, olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanarak altın madalya kazanmak istediğini ifade eden Gümüş, şunları söyledi:



"2024 Paris Olimpiyatlarına bir yılımız var. Bu süreçte daha iyi çalışıp inşallah olimpiyatlarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Yaşım daha çok genç. Uzun zamandır erkek branşında olimpiyatlarda madalyamız yok. Ben de burada kendime, aileme ve beni seven herkese söz verdim. Bu bir yıl içerisinde çok iyi çalışacağız ve çok yol kat edeceğiz. Olimpiyatta altın madalya alacağıma inanıyorum."



Olimpiyatlara katılmanın çocukluk hayali olduğunu anlatan Gümüş, "Beni gören genç sporcu arkadaşlarımız başarı elde etmek için daha da hırslanıyor. Televizyonda bizleri izliyor ve motive oluyorlar. İnşallah onlar da en iyi yerlere gelir ve ülkelerini en güzel şekilde temsil ederler." dedi.



