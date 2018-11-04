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Samet Aybaba: "Ünal Karaman'a sabretsinler"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Samet Aybaba: 'Ünal Karaman'a sabretsinler'
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04 Kasım 2018 21:12
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Aybaba, "İlk yarıda biz gibi oynamadık. İki orta sahamız savunmanın içine girdi. Çok kopuk, dağınık, bize yakışmayan bir oyun oynadık. 2. yarıda biz gibi oynadık, basit oynadık, çabuk çıktık. Pozisyonlarımız var, atsak galip de gelebilirdik" ifadelerini kullandı.

Ünal Karaman'a sabredilmesi gerektiğini söyleyen teknik adam, çalışan bir takım. Bu kadroyla ancak böyle bir şeyler yapabiliriz. Ünal hocaya da geçmiş olsun, sabretsinler, futbol bu" diye konuştu.

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