Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Antalyaspor'a 2-0 yenildikleri maçta attıkları iki golün VAR incelemesi sonrası iptal edilmesine tepki gösterdi.



Samet Aybaba yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bu oyunda temas olacak. Bu erkek, futbol oyunu sonuçta. Bu oyunda temas olacak. Arkadaşların kararlarına iyi bakmak lazım. İki haftadır hakem hataları yaşıyoruz. Herkese adalet olsun." ifadelerini kullandı.



