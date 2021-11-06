Samet Aybaba sürprizi! Görüşmeler başladı

Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takım için belirlediği teknik direktör adayları arasında Samet Aybaba'ya da yer verdi.

, Fotoğraf; AA
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Samet Aybaba sürprizi! Görüşmeler başladı
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06 Kasım 2021 09:39
Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından biri olan Samet Aybaba, Azerbaycan Milli Takımı teknik direktörlüğü için en güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Okan Buruk ile görüşmelere başlayan Azerbaycan Futbol Federasyonu, tecrübeli teknik adama 2+2 yıllık sözleşme önerdiği ortaya çıkmıştı. 

Akşam gazetesinin haberine göre; Azerbaycan Futbol Federasyonu yetkilileri, Aybaba ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapacak. Bu görüşmeden çıkacak sonuca göre bir yol haritası belirlenecek. 66 yaşındaki başarılı çalıştırıcı Azerbaycan Milli Takımını çalıştırmaya sıcak bakıyor.

Samet Aybaba en son Süper Lig'e çıkarma başarısı gösterdiği Adana Demirspor'u çalıştırıyordu. Aybaba, 3 hafta sonunda takımdan ayrılmak zorunda kaldı. Başarılı çalıştırıcı Adana Demirspor'un başında çıktığı 14 maçta ise 2.36 puan ortalamasını yakalamasını bildi. Aybaba, Beşiktaş'ın başında ise 38 maça çıktı ve 1.76'lık puan ortalaması yakaladı.


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