Samet Aybaba, Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçen sezon takımda 17 gün görev alan Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Samet Aybaba, Süper Lig'e geri döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Kasım 2020 19:30
Teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

Başkan yardımcısı İsa Gün, "Kayserispor Yönetim Kurulu olarak Samet Aybaba hocamız ile anlaştık, camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanarak anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.

GEÇEN SEZON 17 GÜN ÇALIŞMIŞTI

65 yaşındaki Samet Aybaba, geçtiğimiz sezon Kayserispor'un başında 2 maç görev almış ve 17 günün ardından ardından "Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim" diyerek istifa etmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için