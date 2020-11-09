Samet Aybaba, Süper Lig'e geri döndü

Teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.



Başkan yardımcısı İsa Gün, "Kayserispor Yönetim Kurulu olarak Samet Aybaba hocamız ile anlaştık, camiamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanarak anlaşmanın tamamlandığını duyurdu.



GEÇEN SEZON 17 GÜN ÇALIŞMIŞTI



65 yaşındaki Samet Aybaba, geçtiğimiz sezon Kayserispor'un başında 2 maç görev almış ve 17 günün ardından ardından "Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim" diyerek istifa etmişti.



