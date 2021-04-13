Samet Aybaba: "Planladıklarımızın hepsi gerçekleşti"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Altınordu maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samet Aybaba: 'Planladıklarımızın hepsi gerçekleşti'
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13 Nisan 2021 22:26
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Altınordu'yu 1-0 yendikleri maçın ardından, Altınordu'nun çok genç ve yetenekli futbolculardan kurulu olduğunu söyledi.

Karşılaşmada alan daraltıp, hızlı çıkış yapmayı planladıklarını belirten Aybaba, şunları kaydetti:

"Planladıklarımızın hepsi gerçekleşti. Çok güzel bir gol attık. Birçok pozisyona girdik. Değerlendirebilseydik oyun farklı bir yere giderdi. Sonuçta bu maçların her biri final. Altınordu da bizim bir rakibimiz. Böyle bir maçı kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Her hafta üstüne koyarak gidiyorlar. Önümüzdeki 4 maçı kazanıp, şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz."



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