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Samet Aybaba: ''Nereye kadar?''

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 biten Konyaspor maçının ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Samet Aybaba: ''Nereye kadar?''
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04 Şubat 2019 22:45
Bursasapor'un Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Samet Aybaba, açıklamalarda bulundu.

Samet Aybaba, Konyaspor maçının ardından şöyle konuştu;

Bu takımın yaptığı işlerle gurur duyuyorum. Maçın sonunda değişik duygular içindeydim. Nereye kadar bu böyle gider? İnşallah bir yerden, bir şekilde döneriz.

Artık bu kadro ile devam edeceğiz. Oyuncularımın hepsi değerli. Artık yakınmak yerine, nasıl bir şeyler başarabiliriz ona bakacağız. Bir ara oyunda çok iştahlılardı, oyuncularımdan memnunum. İnşallah en kısa sürede durumu tersine çeviririz.

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