Samet Aybaba, İSTE'den diploma aldı

İskenderun Teknik Üniversitesi'nden (İSTE) mezun olan teknik direktör Samet Aybaba, diplomasını aldı.
İSTE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 67 yaşındaki teknik direktör Samet Aybaba, İSTE Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nı başarıyla tamamladı.
Aybaba'ya diplomasını İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci takdim etti.
İSTE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 67 yaşındaki teknik direktör Samet Aybaba, İSTE Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nı başarıyla tamamladı.
Aybaba'ya diplomasını İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci takdim etti.
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