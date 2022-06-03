Samet Aybaba, İSTE'den diploma aldı

Deneyimli teknik direktör Samet Aybaba, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nı başarıyla tamamlamasının ardından diploma aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samet Aybaba, İSTE'den diploma aldı
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03 Haziran 2022 17:25
İskenderun Teknik Üniversitesi'nden (İSTE) mezun olan teknik direktör Samet Aybaba, diplomasını aldı.

İSTE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 67 yaşındaki teknik direktör Samet Aybaba, İSTE Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı'nı başarıyla tamamladı.

Aybaba'ya diplomasını İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci takdim etti.

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