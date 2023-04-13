Samet Aybaba ile anlaşma sağlanamadı!

Eyüpspor, teknik direktör Samet Aybaba ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samet Aybaba ile anlaşma sağlanamadı!
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13 Nisan 2023 19:09
Hedefini Süper Lig olarak belirleyen Eyüpspor, Samet Aybaba ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamadı.

Önce İbrahim Üzülmez, ardından Zafer Turan ile yollarını ayıran İstanbul temsilcisi, bu gelişmelerin ardından teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile masaya oturdu.

Ancak Eyüpspor ile Aybaba arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Eyüpspor, listesindeki diğer teknik adamlarla da görüştükten sonra kısa süre içerisinde yeni hocasına karar vermesi bekleniyor.

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