Samet Aybaba: 'Hepimizin hayali şampiyon olmak'

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, kalan 7 maçlarında başarılı sonuçlar elde edip, takımı Süper Lig'e taşımak istediklerini söyledi.Samet Aybaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar için lige verilen arada çalışmalarını iyi bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.Son lig maçında Eskişehirspor ile deplasmanda talihsiz şekilde berabere kaldıklarını aktaran Aybaba, "Bu, oyuncuların üstünde baskı oluşturdu, biraz mutsuz oldular. Toparlandık ve şimdi daha iyi düşünüyorlar. Önümüzdeki maçlarda ders olsun diye anlatmaya çalışıyoruz. Oyuncular da aynı düşüncedeler." diye konuştu.Sahalarında 3 Nisan Cumartesi günü yapacakları Ankara Keçiörengücü maçının zorluğunu anlatan deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:"Ankara Keçiörengücü bu ligin iyi takımlarından birisi. Biz güçlü takımlara karşı daha iyi oynuyoruz. Oyuncularımız böyle maçları daha ciddiye alıyor. Boşluğu da değerlendirdik, iyi hazırlandık. Taktiksel anlamda bazı eksiklerimiz vardı, bazı oyuncularımızın sakatlıklardan kaynaklı eksikleri vardı. Ankara Keçiörengücü maçına hazır hale geldik. Maç maç bakıyoruz. Önce Ankara Keçiörengücü maçını kazanmak istiyoruz. Kazandıkça 3-4 haftada nerelere geldik görüyorsunuz. Çok imkansız gibi görünen takımlarla neredeyse puan puanayız. İşimizi ciddiye alarak her maçımızı kazanmak ve yolumuza devam etmek istiyoruz."Samet Aybaba, Eskişehirspor maçında alınan beraberliğin planlarında sapmaya neden olmadığını dile getirdi.Eskişehirspor maçından önce, kalan 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik hedefi koyduklarını aktaran Aybaba, "Beraberliğin birini Eskişehirspor maçında bırakmış olduk. Böyle devam edeceğiz. Kazanarak nerelere kadar gidebiliriz ona bakacağız. Hepimizin hayali şampiyon olmak, Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşımak. Herkesin hedefi bu olursa, daha kolay gerçekleşir diye düşünüyorum. Herkesin manevi desteğine ihtiyacımız var. İnşallah oyuncularımız bunların karşılığını net bir şekilde verir. Biz de yolun sonunda kupayla buralarda dolaşırız artık." ifadelerini kullandı.Kaliteli ve iyi bir oyuncu gurubuna sahip olduklarını vurgulayan Aybaba, "Bazı oyuncular işin içine çok girememiş. Onların hepsini işin içine sokmaya çalışıyoruz. Bu profesyonel bir iş. Dünyada çöken futbol ekonomisi bizi pek etkilememiş. Oyuncularımız aylıklarını da primlerini de maçtan sonra hemen alıyorlar. Böyle bir grubun karşılığını çok net vermesi lazım. O nedenle arkadaşlarla konuşuyoruz, bunu yapamayacaklar varsa, zamanın ne olduğu önemli değil, bizden ayrılacaklar." şeklinde konuştu.Mavi-lacivertli takıma devre arasında katılan 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Francis Ezeh, Ankara Keçiörengücü maçını kazanarak zirve yarışına tutunmak istediklerini aktardı.Hem kanat hem de forvet pozisyonlarında oynayabildiğini aktaran Ezeh, "Son kulübümde forvet oynadım. İki bölgede de kendimi iyi hissediyorum. Önemli olan takımın kazanması. Kimin gol attığının önemi yok. Adana güzel bir şehir. Takım arkadaşlarımızla aramız gayet iyi. Küçük bir aile gibiyiz ve aramızda sevgi bağı var. Umarım her şey zamanla daha iyi olacak. Tek hedefimiz şampiyonluk. Taraftarımıza buradan bir mesaj vermek istiyorum. Takımı desteklemeye devam etsinler. İşler iyi de gitse kötü de gitse onların her zaman desteğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.