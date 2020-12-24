Samet Aybaba: 'Hakemin Lennon'ı atması oyunu kopardı'

Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenilen Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, ilk yarısını iyi oynadıkları karşılaşmanın kırılma anının Lennon'un ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılması olduğunu söyledi.



Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanamamanın verdiği stresin oyuncularını olumsuz etkilediğini belirtti.



İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyduklarını, rakibe pozisyon vermediklerini dile getiren Aybaba, şunları kaydetti:



"Oyunun ilk yarısında iki top direkten döndü, bir gol attık. İlk yarı pozisyon da vermedik. İkinci yarı oyunun kırılma anı Lennon'ın ikinci sarı karttan atılması. Defalarca izledik. Çok da konuşuyoruz, hakem hataları nasıl olacak, nasıl çıkacağız bu işin içinden bilemiyorum. İyi şeyler yapmaya çalıştığımız bir dönem içerisinde saha içerisinde karşımıza böyle engeller çıkıyor. Oyuncular ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Büyük bölümde de başarıyorlar. Sık aralıklarla maçlar var. Toparlanıp bundan sonraki maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız."



