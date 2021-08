Samet Aybaba: 'Fenerbahçe maçında net penaltı verilmedi'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in ikinci haftasında, 20 Ağustos Cuma günü deplasmanda yapacakları Yukatel Kayserispor maçıyla başlayan galibiyet serisi hedeflediklerini söyledi.



Aybaba, mavi-lacivertlilerin Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezondan takımda kalan oyuncuların performanslarını yükseltmeye çalıştıklarını belirtti.



Yeni transferler ve takıma sonradan katılanlar olduğunu ifade eden Aybaba, "Takımdaşlık duygusunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bayağı mesafe kat ettik, bunu da sahada gördük. Her an kazanmak için oynayan, rakibe çok daha az pozisyon veren, çok pozisyona giren... Ama futbol bu, biliyorsunuz önemli olan sonuç." diye konuştu.



Aybaba, oyuncularının kendilerine olan inançlarının bir noktaya geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzde ciddi maçlarımız var. Cuma günü Yukatel Kayserispor maçımız var, şimdi hazırlanıyoruz. Arkadaşlara toplantıda söylediğimiz şu, 'Eğer biz istekli, coşkulu, tempolu bir şekilde maçı kazanmaya yönelik arzumuzu devam ettirirsek Süper Lig'in iyi takımlarından biri olmaya adayız, sizden de bu performansı bekliyoruz'. İnşallah Yukatel Kayserispor maçı bizim için galibiyetle başlayan bir lig serüveninin başlangıcı olur. Her maç bizim için artık final. Rakibin Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray diye bir ayrımı kalmadı, herkes eşit, hepsinden 3 puan alıyorsunuz."



Aybaba, Fenerbahçe maçında penaltılarının verilmediğini savundu



Ligin ilk haftasında sahalarında karşılaştıkları ve 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe maçına da değinen Aybaba, şunları kaydetti:



"Ben takımdan bu mücadeleyi bekliyordum çünkü oyuncular çok iştahlı. Çok kaliteli oyuncularımız var ama eksikleri çok ve onları geliştirmek de süreç alıyor. Ben bir tane pozisyonumuzun net penaltı olduğunu düşünüyorum. Futbolun içerisinde olması gereken ne? Adalet. Niye Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini destekliyor? Çünkü bunun adaletli bir iş olması lazım. Ekonomisi çok büyük ve itibarı çok yüksek bu işin. Böyle çok basit bir şeyle bu itibar ve ekonomiyi bozmamak lazım, onun için kurulmuş sistem bu."