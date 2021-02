Samet Aybaba: 'Elimizden ne geliyorsa yapacağız'

TFF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Samet Aybaba, takımın başında ilk antrenmana çıktı.



Teknik direktör Aybaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi memleketinde olmasının güzel bir duygu olduğunu belirtti.



Adana Demirspor'un marka bir takım olduğunun bilindiğini ifade eden Aybaba, "Çocuklar biraz saha içinde sorun yaşıyor. Mental olarak biraz düşmüşler. Saha içi performansları da biraz düşmüş. Bugün başlıyoruz." dedi.



"Hedefimiz belli, buradan çıkmak istiyoruz. Biran önce ona bakacağız." diyen Aybaba, şunları kaydetti:



"Maç maç bakacağız. İlk ikiye bakacağız, hepsini değerlendireceğiz. Oyuncularımızı mental olarak rahatlatacağız. Sahadaki sistemle ilgili bazı girişimlerde bulunacağız. Yani elimizden ne geliyorsa burada tüm zamanımızı geçirip, takımı bir an önce layık olduğu yere çıkarmaya çalışacağız."



Aybaba, futbol anlayışlarının belli olduğunu dile getirerek, "Her gittiğimiz yerde koşan, mücadele eden, coşkulu oynayan, hızlı hücum eden takım oluşturduk. Burada da aynı şeyi oluşturmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.



Keyif veren bir takım haline geleceklerini aktaran Aybaba, oyuncuların antrenmanda çalışacaklarını, maçta yeterli performansı vereceklerini ve takımı layık olduğu yere getireceklerini kaydetti.



Aybaba, bu sayede kendilerinin de takımın da taraftarların da mutlu olacağına işaret ederek, taraftarlardan yanlarında olmalarını istediklerini belirtti.



- Bandırmaspor maçı hakkında



Aybaba, ligdeki rakiplerini analiz etmeye başladıklarını kaydetti.



TFF 1. Lig'in 24. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü karşılaşacakları Royal Hastanesi Bandırmaspor'un iyi bir takım olduğunu aktaran Aybaba, "Erkan hoca geldikten sonra bayağı bir toparlanma sürecine girdiler. Ben de geldikten sonra bizim takım bu sürece girecektir tabii ki. Her hafta çok gelişen, işini doğru yapan, futbolu keyif veren ve hedeflediği yere gelen bir takım haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.



Savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç da Aybaba ile yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.



Bu sayfanın kendileri için başarılı geçeceğine inandığını dile getiren Sanuç, "Sonunda hedeflediğimiz yere, Süper Lig'e ulaşacağız. Adana Demirspor puan tablosunda hak ettiği yerde değil. Bunun farkındayız. Kendi açımızdan öz eleştiri yapıyoruz. İnşallah hocamız bu eksikliklerimiz giderecek, bizi daha iyi bir takım yapacak ve hedeflediğimiz yere bizi ulaştıracak." diye konuştu.