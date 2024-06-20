Samet Aybaba'dan van Bronckhorst'a rapor!

Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Samet Aybaba, teknik direktör Van Bronckhorst'a transfer raporu sundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Samet Aybaba'dan van Bronckhorst'a rapor!
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20 Haziran 2024 10:22
Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro çalışmaları devam ederken, Futbol Direktörü Samet Aybaba, yeni teknik direktör Van Bronckhorst'a bir rapor sundu.

İkili bu rapor doğrultusunda bir toplantı yaparak fikir alışverişinde bulundu.

Aybaba, Avrupa'dan birçok kulübün peşinde olduğu Gedson Fernandes ve Salih Uçan konusunu da masaya yatırdı.

Samet Aybaba yaptığı konuşmada, "Her ikisi de çok değerli oyuncular. Hocamız da biz de kalmasını istiyoruz. Ancak iyi bir teklif gelir ve Gedson ile Salih de ayrılmak isterse yerini dolduracak oyuncular listemizde var" dedi. 



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