Samet Aybaba'dan taraftara cevap: 'Yavaş yavaş'

Beşiktaş, Süper Lig'de ertelenen Rizespor maçı için Rize'ye gitti.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takımı karşılayan bazı taraftarlara yanıt verdi.
Siyah beyazlı taraftarların "Onur gidecek, Tayfur gidecek, hepsi gidecek!" tepkisine Samet Aybaba, "Yavaş yavaş kardeşim, hepsini nasıl gönderelim." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile Rizespor, Salı Günü 20.00'de karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, takımı karşılayan bazı taraftarlara yanıt verdi.
Siyah beyazlı taraftarların "Onur gidecek, Tayfur gidecek, hepsi gidecek!" tepkisine Samet Aybaba, "Yavaş yavaş kardeşim, hepsini nasıl gönderelim." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş ile Rizespor, Salı Günü 20.00'de karşı karşıya gelecek.
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