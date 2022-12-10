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Samet Aybaba'dan Osmaniyesporlu taraftarlara ziyaret

Teknik direktör Samet Aybaba, memleketi Osmaniye'de Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği'ni ziyaret etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Samet Aybaba'dan Osmaniyesporlu taraftarlara ziyaret
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10 Aralık 2022 17:10
Teknik direktör Samet Aybaba, memleketi Osmaniye'de Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği'ni ziyaret edip Osmaniyespor'a başarı dileklerinde bulundu.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Osmaniyespor'un taraftarlarının oluşturduğu Sarı Yeşil Taraftarlar Derneği'ni ziyaret eden eski futbolcu ve teknik direktör Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında yaşamını kaybeden taraftar Erman Can Artan için başsağlığı dileklerinde bulundu. Sarı Yeşil Taraftarlar Dernek Başkanı Bilgin Gürbüz, Aybaba'ya teşekkür ederek, "Osmaniye'nin onuru gururu, Beşiktaş'ın efsane futbolcusu, birçok Süper Lig takımını çalıştıran değerli hemşerimiz Samet Aybaba hocamız, derneğimize gelerek bizleri onurlandırmıştır" dedi.

Ziyarette Aybaba'yı tribün lideri Bayram Sümbül, derneğin onursal başkanı Yunus Kurt ve Osmaniyespor Taraftar Derneği Başkanı Bekir Esen de karşıladı.

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