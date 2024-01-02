Samet Aybaba'dan kritik hamle: Gençlere iyileştirme ve uzatma

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba, altyapıdan yetişen genç futbolcuların sözleşmelerini revize etmek için harekete geçti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Samet Aybaba'dan kritik hamle: Gençlere iyileştirme ve uzatma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2024 12:40
Son güncelleme 02 Ocak 2024 18:30
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, genç oyuncuların sözleşmelerini revize etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Semih Kılıçsoy'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Aybaba, U-19'dan A takım kadrosuna dahil edilen diğer oyuncularla da bir araya gelecek.

Beşiktaş'ta maaşlarına zam yapılması beklenen genç futbolcular şöyle:

Demir Ege Tıknaz
Yakup Arda Kılıç
Serkan Emrecan Terzi
Emirhan Delibaş
Mustafa Erhan Hekimoğlu
Aytuğ Batur Kömeç

Samet Aybaba'nın büyük önem verdiği gençlerin sözleşme süreleri de yapılan planlama doğrultusunda 2-3 yıl uzatılacak. 

 
 

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery