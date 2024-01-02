Samet Aybaba'dan kritik hamle: Gençlere iyileştirme ve uzatma

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, genç oyuncuların sözleşmelerini revize etmek için çalışmalarını sürdürüyor.'un 2025'te bitecek sözleşmesini 2028'e kadar uzatan Aybaba, U-19'dan A takım kadrosuna dahil edilen diğer oyuncularla da bir araya gelecek.Beşiktaş'ta maaşlarına zam yapılması beklenen genç futbolcular şöyle:Samet Aybaba'nın büyük önem verdiği gençlerin sözleşme süreleri de yapılan planlama doğrultusunda 2-3 yıl uzatılacak.