Samet Aybaba'dan istifa haberlerine yalanlama!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde pazar akşamı Başakşehir'e konuk oldu. Siyah-beyazlı takım, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak ligde 5. sıraya geriledi. Son üç maçından da galibiyetle ayrılamayan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşmüş oldu.
SAMET AYBABA YALANLADI
Öte yandan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının ardından Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın görevinden istifa ettiğine dair haberler ortaya çıktı.
Aybaba, Fanatik'e konuşarak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve "Yalan haber" olduğunu vurguladı.
SAMET AYBABA YALANLADI
Öte yandan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının ardından Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın görevinden istifa ettiğine dair haberler ortaya çıktı.
Aybaba, Fanatik'e konuşarak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve "Yalan haber" olduğunu vurguladı.