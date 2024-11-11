Samet Aybaba'dan istifa haberlerine yalanlama!

Beşiktaş Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, görevinden istifa edeceğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Samet Aybaba'dan istifa haberlerine yalanlama!
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11 Kasım 2024 15:40
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde pazar akşamı Başakşehir'e konuk oldu. Siyah-beyazlı takım, sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak ligde 5. sıraya geriledi. Son üç maçından da galibiyetle ayrılamayan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşmüş oldu.

SAMET AYBABA YALANLADI

Öte yandan Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının ardından Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın görevinden istifa ettiğine dair haberler ortaya çıktı.

Aybaba, Fanatik'e konuşarak söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve "Yalan haber" olduğunu vurguladı.

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