Samet Aybaba'dan flaş tepki: 'Gereken yapılır'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Belhanda ve Balotelli'nin özelinde oyuncularına "kadro dışı" uyarısında bulundu.



Oyuncularının sahada gerekli mücadeleyi vermediğini kaydeden Aybaba, "Şöyle bir algı var, 2-3 tane isim oyuncu aldık. Herkes bu oyuncularla şu takımı yener, bu takımı yener deniyor. Futbol koşarak oynanan bir oyun, koşmazsanız kimseyi yenemezsiniz. Kaliteli, şöhretli, yetenekli oyuncu koşan takımda işini yapabilir. Bizim ülkemizde maalesef böyle şeylere prim verilmez, bir oyuncu geldiğinde koşmadan da, pas atmadan da, dripling yapmadan da oynayabilir. Bu kadar ucuz olmamalı. İçeride arkadaşlarımıza da söyledim, bu tempoda oynarsak, rakip takım çok oyuncu aldılar, daha çok koşalım diyor. Biz de onlar kadar koşacağız, onlar kadar koşamıyorsak zaten bu işi yapamayız, arkadaşlarıma da söyledim. İşimiz zor, bir an önce konsantre olmamız lazım, koşu anlamında doğruları yapmamız lazım, takımdaşlık anlamında doğru yapmamız lazım. Biz bu kadar abartılacak bir takım değiliz, öbür takımlara duyurayım, çok saldırmasınlar bize. 1 puan bizim için çok iyi oldu, rakip çok dirençliydi, ne yapması gerekiyorsa onu yaptı, bizim böyle oynamaya hakkımız yok." ifadelerini kullandı.



"BELHANDA'DAN DA, BALOTELLI'DEN DE MEMNUN DEĞİLİM"



Belhanda ve Balotelli'nin performansını beğenmediğini söyleyen deneyimli hoca, "Şu anda Belhanda'dan da, Balotelli'den de memnun değilim. Bu oyunculara biz tabii ki geniş zaman ayırıyoruz, onları kazanmak için bir sürü şey yapıyoruz. İki oyuncuyu kazanırsak takımın kazanma kalitesi yükselir diye şans veriyoruz. Döndüğümüzde yine oturup konuşacağız ama böyle olursa kadro içindeki yapılanma gayet ciddi şekilde yapılır." dedi.



BİR YORUM; TUGAY KERİMOĞLU

"BELHANDA İHANET EDİYOR"



Karşılaşmanın sonrasında beIN Sports'ta değerlendirmeler yapan Tugay Kerimoğlu, "Belhanda, kendi yeteneklerine ihanet eden bir futbolcu. Bırakmış durumda, aksi olsaydı Galatasaray'da kalırdı." şeklinde yorum yaptı.



