Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba altyapı ile A takımın harmanlanacağı güçlü bir kadro oluşturacaklarını ve teknik direktör arayışlarını da bu kritere göre sürdürdüklerini belirtti.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; taraftarların sakin olmasını isteyen Aybaba yurt dışında dört teknik adam ile görüşme halinde olduklarını ve bir ismi kısa sürede İstanbul'a getireceklerini belirtti.
"BRUNO GENESIO, RAZVAN LUCESCU"
Adaylar arasında yer alan Bruno Genesio ile kulübün yapısını görüştüklerini ve sistemsel olarak düşüncelerini paylaştıklarını vurgulayan Samet Aybaba sözlerine şöyle devam etti:
"Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile kulübün yapısını görüştük. Sistemsel olarak düşünceleri paylaştık. Beşiktaş sezona yeni başlıyormuşçasına güçlü tempolu ve hırslı bir şekilde Kasımpaşa karşılaşmasına hazırlanmaktadır. Şu anda teknik direktörümüz Serdar Topraktepe ile oyuncularımız uyuştular. İki taraf birbirinin dilinden anlıyor. Bunu Hatayspor maçında gözlemledik. Beşiktaş taraftarları Kasımpaşa karşısında daha diri ve performansı yüksek bir takım izleyecekler."
BABA-OĞUL LUCESCU İÇİN YENİ AÇIKLAMA
Samet Aybaba, Hürriyet Gazetesi'ne Razvan Lucescu ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından Milliyet Gazetesi'ne konuştu ve durumun yanlış anlaşıldığını aktardı.
RAZVAN LUCESCU GÜNDEMDE YOK
Gündeme gelen iddiaların gerçek olmadığını belirten Samet Aybaba, Rumen teknik adamla herhangi bir görüşme yapılmadığını ve teknik direktör adayları arasında yer almadığını dile getirdi.
MIRCEA LUCESCU İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ
Aybaba ayrıca Razvan Lucescu'nun babası Mircea Lucescu ile de yalnızca fikir alışverişi yapıldığını söyledi.
RAZVAN LUCESCU KİMDİR?
Mircea Lucescu'nun 19 yıldır teknik direktörlük yapan ve şu anda PAOK'u çalıştıran 54 yaşındaki oğlu Razvan Lucescu, ülkesi Romanya'da A Milli Takım'ın yanı sıra Rapid Bükreş, Petrolul, FC Brasov, Katar'da El-Jaish, Suudi Arabistan'da Al-Hilal, Yunanistan'da Skoda Xanthi'yi çalıştırdı.
BRUNO GENESIO KİMDİR?
Teknik direktör kariyerine, 1999 yılında Villefranche'de başlayan 57 yaşındaki Bruno Genesio, Basancon'da yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak çalıştıktan sonra Lyon kariyerine başlamıştır. Lyon B takımı ve Lyon'da görev alan Genesio, Beijing Guoan ve Rennes'de de görev aldı.
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; taraftarların sakin olmasını isteyen Aybaba yurt dışında dört teknik adam ile görüşme halinde olduklarını ve bir ismi kısa sürede İstanbul'a getireceklerini belirtti.
"BRUNO GENESIO, RAZVAN LUCESCU"
Adaylar arasında yer alan Bruno Genesio ile kulübün yapısını görüştüklerini ve sistemsel olarak düşüncelerini paylaştıklarını vurgulayan Samet Aybaba sözlerine şöyle devam etti:
"Bruno Genesio ve Razvan Lucescu ile kulübün yapısını görüştük. Sistemsel olarak düşünceleri paylaştık. Beşiktaş sezona yeni başlıyormuşçasına güçlü tempolu ve hırslı bir şekilde Kasımpaşa karşılaşmasına hazırlanmaktadır. Şu anda teknik direktörümüz Serdar Topraktepe ile oyuncularımız uyuştular. İki taraf birbirinin dilinden anlıyor. Bunu Hatayspor maçında gözlemledik. Beşiktaş taraftarları Kasımpaşa karşısında daha diri ve performansı yüksek bir takım izleyecekler."
BABA-OĞUL LUCESCU İÇİN YENİ AÇIKLAMA
Samet Aybaba, Hürriyet Gazetesi'ne Razvan Lucescu ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından Milliyet Gazetesi'ne konuştu ve durumun yanlış anlaşıldığını aktardı.
RAZVAN LUCESCU GÜNDEMDE YOK
Gündeme gelen iddiaların gerçek olmadığını belirten Samet Aybaba, Rumen teknik adamla herhangi bir görüşme yapılmadığını ve teknik direktör adayları arasında yer almadığını dile getirdi.
MIRCEA LUCESCU İLE FİKİR ALIŞVERİŞİ
Aybaba ayrıca Razvan Lucescu'nun babası Mircea Lucescu ile de yalnızca fikir alışverişi yapıldığını söyledi.
RAZVAN LUCESCU KİMDİR?
Mircea Lucescu'nun 19 yıldır teknik direktörlük yapan ve şu anda PAOK'u çalıştıran 54 yaşındaki oğlu Razvan Lucescu, ülkesi Romanya'da A Milli Takım'ın yanı sıra Rapid Bükreş, Petrolul, FC Brasov, Katar'da El-Jaish, Suudi Arabistan'da Al-Hilal, Yunanistan'da Skoda Xanthi'yi çalıştırdı.
BRUNO GENESIO KİMDİR?
Teknik direktör kariyerine, 1999 yılında Villefranche'de başlayan 57 yaşındaki Bruno Genesio, Basancon'da yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak çalıştıktan sonra Lyon kariyerine başlamıştır. Lyon B takımı ve Lyon'da görev alan Genesio, Beijing Guoan ve Rennes'de de görev aldı.