Samet Aybaba'dan ayrılık açıklaması

Adana Demirspor'la yollarını ayıran teknik direktör Samet Aybaba, bu gelişmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Samet Aybaba'dan ayrılık açıklaması
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02 Eylül 2021 13:56
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'la yollarını ayıran teknik direktör Samet Aybaba, paylaşmaktan hicap duyacağı bazı hadiseler sebebiyle karşılıklı olarak ayrılık kararı verdiklerini belirtti.

Aybaba, yaptığı yazılı açıklamada, mavi-lacivertli takımla yollarını ayırdığını anımsatarak, "Bu güzel serüvene hangi koşularda başladığımızı, bizden önce neler yaşandığını ve kulüp olarak bugün geldiğimiz noktayı değerlendirmiyor, futbol kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Sadece bu zaman dilimi içerisine sığdırılan mucize hikayeye, hakkaniyetli bakmanızı temenni ediyorum. 46 yıllık futbol yaşantımın hiçbir döneminde, yaptığım fedakarlıkların, ülke futboluna kazandırdığım oyuncuların ya da elde ettiğim başarıların fark edilmesini, takdir görmesini ya da teşekkür edilmesini beklemedim. Konu güzel memleketim olduğundan, yine böyle bir beklentide değilim. Çok şey konuşabilir, anlatabilirim. Ancak futbol yaşantım boyunca yapmadığım bir şeyi, şimdi yapmanın çok anlamlı olmayacağını düşünüyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bunu bilmeniz yeterli." ifadelerine yer verdi.

Kamuoyunda tartışılan bazı konularda adının geçtiğini aktaran Aybaba, açıklamasında şunları kaydetti:

"Süper Lig'e çıkışımız itibarıyla kulübün içerisinde gelişen bir takım olayların, futbol doğrularım ile örtüşmediğinin bilinmesini istiyorum. En mutlu olmamız gereken dönemlerin bir çoğunu maalesef üzgün ve mutsuz geçirdik. Sonuç olarak paylaşmaktan hicap duyacağım bazı hadiseler sebebiyle karşılıklı olarak ayrılık kararı verdik. Bu kararın iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Adana Demirspor taraftarlarına, şehrin önde gelenlerine, bana hissettirdikleri karşılıksız sevgi ve gösterdikleri itibar için teşekkür ediyorum. Bu değerlerin, satın alınamayacak şeyler olduğunu, bir hemşehriniz olarak çok iyi biliyorum."

 

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